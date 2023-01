PS atira a Carlos Costa e fala em intervenção do BdP que “acaba por sabotar” acordo no BPI

Os socialistas encontraram uma “nebulosa” na carta do primeiro-ministro de resposta ao PSD. E não é sobre a intervenção do Governo, mas sim do ex-governador do Banco de Portugal.

Afinal a carta que o primeiro-ministro enviou na terça-feira para o Parlamento em resposta às 12 perguntas do PSD sobre banca deixa algo por esclarecer, mas não da parte do Governo, como considera o PSD. Para o PS, é o ex-governador do Banco de Portugal que tem de se explicar. E sobre o quê? A sua "intervenção" no bloqueio que existiu em Abril de 2016 quanto ao acordo dos accionistas do BPI.

O líder parlamentar do PS, Eurico Brilhante Dias, disse esta quarta-feira que na carta que o primeiro-ministro, António Costa, remeteu há um dia ao Parlamento, em resposta a 12 perguntas do PSD sobre intervenção no sistema financeiro, "há uma nebulosa, uma parte que não está esclarecida".

No entanto, esta dúvida "não diz respeito à intervenção do senhor primeiro-ministro, mas sim do ex-governador, Carlos Costa, em particular do BdP, no quadro da intervenção no caso BPI", explicou.

Brilhante Dias fala numa referência que consta da carta de Costa e que citou em conferência de imprensa realizada no Parlamento: "A 13 de Abril o Governo tomou conhecimento que a engenheira Isabel dos Santos estava a pôr em causa o acordo a que os accionistas do BPI tinham chegado em 10 de Abril. E soube que tal era resultado de uma intervenção do governador do Banco de Portugal relativa ao EuroBIC."

Brilhante Dias disse que esta intervenção "que bloqueia e que de alguma forma acaba por sabotar um acordo entre accionistas está por explicar". O acordo entre os accionistas do BPI foi anunciado a 10 de Abril e a 17 de Abril ficou sem efeito.

Assim, "o grupo parlamentar do Partido Socialista vem anunciar que vai requerer um conjunto de informação e documentação ao Banco de Portugal em particular pela intervenção do senhor ex-governador Carlos Costa no processo do EuroBiC/BPI", anunciou o líder parlamentar do PS, detalhando que quer ver os documentos, as actas e a fundamentação da intervenção de que o primeiro-ministro dá nota na carta e que reporta ao dia 13 de Abril de 2016.

Esta é apenas a primeira iniciativa nesta matéria. Os socialistas admitem pedir informação adicional, através de mais documentos ou até ouvir o governador do Banco de Portugal em exercício, Mário Centeno. O PS não vê necessidade de uma comissão de inquérito para pedir documentos, explicou o líder parlamentar.

Com esta decisão, o PS desvia as atenções para Carlos Costa, no mesmo dia em que o PSD não se mostrou esclarecido com as respostas de António Costa às 12 perguntas que incidem sobre o EuroBIC, mas também sobre o Banif.

A "segunda oportunidade"

O líder parlamentar do PSD, Joaquim Miranda Sarmento, tinha considerado antes que o partido iria dar uma "segunda oportunidade" ao chefe do Governo para que este respondesse a questões que o PSD considera que ficaram por responder.

Nomeadamente, a pergunta sobre as razões da interferência de António Costa no processo de avaliação da idoneidade de Isabel dos Santos - para os sociais-democratas nas respostas Costa admite a interferência, o que o PS contestou: "Absolutamente falso" -, e a questão sobre os motivos do envio de uma carta para a Comissão Europeia, que juntamente com a notícia da TVI sobre o Banif, desencadeou, na visão do PSD, uma fuga de depósitos da instituição financeira.

Ao manter dúvidas em cima da mesa, o PSD continua a deixar em aberto a possibilidade de avançar para a uma comissão parlamentar de inquérito. “Não excluímos a comissão de inquérito”, afirmou o líder parlamentar, considerando, no entanto, que as respostas "vão ser analisadas". Quem não tem dúvidas sobre a pertinência de um inquérito é o Chega.

André Ventura diz ser "constrangedor ver que, dois meses depois, o maior partido da oposição ainda não perceba que ou há uma comissão de inquérito ou nunca se vai saber nada". Com Sofia Rodrigues e Maria Lopes