Portugal enviará Leopard 2 para a Ucrânia? “Não há nenhuma decisão”, esclarece ministro

Depois de ter deixado a ideia de que o envio de tanques Leopard 2 para a Ucrânia era uma certeza, o ministro dos Negócios Estrangeiros esclareceu esta quarta-feira que não há ainda uma decisão relativa a este tema. João Gomes Cravinho adiantou, contudo, que é uma hipótese em discussão, relembrando que o país tem 37 tanques deste tipo e está disponível a auxiliar o treino dos militares ucranianos.

Já a ministra da Defesa, Helena Carreiras, disse esperar uma decisão sobre o envio dos Leopard 2 "nos próximos dias", e assegurou também que Portugal ajudará Kiev a desenvolver a sua capacidade na área dos carros de combate, em declarações à agência Lusa, durante uma visita à Associação dos Deficientes das Forças Armadas de Castelo Branco.

"Em relação a Portugal, já manifestámos a nossa disponibilidade para participar nesse processo [de capacitação da Ucrânia] através do treino. Como se sabe, Portugal também tem carros de combate Leopard. O treino é fundamental e Portugal participará nesse esforço com a capacidade dos ucranianos. Não há nenhuma decisão sobre o envio de carros de combate portugueses para a Ucrânia", esclareceu João Gomes Cravinho.

O ministro viu-se na necessidade de clarificar que não foi ainda tomada uma decisão sobre os tanques Leopard 2 do Exército português, depois de declarações à SIC Notícias, feitas esta quarta-feira, terem sido interpretadas como uma confirmação do envio destes carros de combate. Nas palavras dirigidas à estação de televisão, João Gomes Cravinho chegou mesmo a discutir os detalhes logísticos do transporte dos tanques portugueses para a Ucrânia.

"No passado, houve transporte por comboio até Espanha para exercícios com Espanha. Não sei exactamente como vai ser feito [o transporte], mas imagino que seja parcialmente por comboio para Espanha e depois eventualmente de navio e depois novamente de comboio. É um desafio que vai ser trabalhado com todos os aliados que contribuem para esta capacidade."

Contactado pelo PÚBLICO, o Ministério da Defesa Nacional (MDN) reiterou que não foi tomada qualquer decisão acerca do envio de Leopard 2 para a Ucrânia. Remeteu para o comunicado de sexta-feira em que informou que Portugal está disponível para apoiar a Ucrânia com capacidade militar em torno dos tanques Leopard 2 (como oferta de treino para este), sem se comprometer a enviar os carros de combate em si.

Portugal tem 37 Leopard 2

Depois de meses de negociações, a Alemanha deu finalmente "luz verde" à cedência destes tanques de fabrico germânico à Ucrânia, enviando para Kiev 14 carros Leopard 2A6, o penúltimo modelo deste veículo.

Portugal tem, desde 2016, 37 Leopard 2. Adquiridos em segunda mão à Holanda, são operados pelo Grupo de Carros de Combate da Brigada Mecanizada do Exército. Há, no total, mais de 2500 destes tanques em território da NATO. Alemanha (521), Grécia (353), Espanha (327), Turquia (316) e Polónia (247) são os cinco países com mais carros de combate deste tipo, de acordo com dados do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos.

De fabrico alemão, o Leopard 2 não é um tanque propriamente recente – estreou-se em serviço no ano de 1979 –, mas oferece uma boa protecção e poder de fogo de longo alcance, conseguindo atingir velocidades próximas dos 70 quilómetros por hora. Ao longo dos anos, foi recebendo adaptações, estando equipado para combate diurno e nocturno. Actualmente, é dos tanques mais avançados à disposição das potências ocidentais.

