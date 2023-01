A Live Nation, maior promotora musical do planeta, “é a verdadeira definição de monopólio”

Foi esse o sentimento no final da audição de terça-feira no Senado americano. Em causa, as práticas anticoncorrenciais da empresa responsável, por exemplo, pelas digressões de Madonna ou Coldplay.

“Tudo isto é a verdadeira definição de monopólio. A Live Nation é tão poderosa que nem sequer precisa de exercer pressão. Não precisa de ameaçar, porque as pessoas põem-se simplesmente no sítio.” Assim resumiu a senadora Amy Klobuchar, do Minnesota, as conclusões tiradas esta terça-feira na audição da Comissão Judiciária no Senado dos Estados Unidos à gigante promotora de concertos, que se fundiu com a líder bilheteira americana Tickemaster em 2010.