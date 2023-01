Amadeo: é o pintor, não é a pintura

Vicente Alves do Ó tem filmado figuras da cultura portuguesa ligadas ao universo da poesia, mais antigas (Florbela Espanca em Florbela) ou mais contemporâneas (Al Berto), na assunção de uma lógica de género (o biopic) que, apesar das excepções, não é muito comum no cinema feito em Portugal. O princípio mantém-se em Amadeo, agora para um dos mais célebres pintores portugueses do século XX. Será porventura injusto cotejar os dois filmes, mas tem que se assinalar que não é a primeira vez que Amadeo de Souza-Cardoso se faz objecto de um filme português.