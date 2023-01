Há ideias para revitalizar os parques de Aveiro e a comunidade vai debatê-las

Trabalhos realizados pelos alunos do mestrado em Planeamento Regional e Urbano da UA culminam com propostas concretas que vão ser apresentadas, no dia 26, à população.

No âmbito da unidade curricular de Espaço Público Urbano, os alunos do mestrado em Planeamento Regional e Urbano da Universidade de Aveiro (UA) voltaram a ser desafiados a olhar para um espaço público da cidade e a desenhar um conjunto de propostas para o requalificar. Este ano, e por força de uma abordagem integrada que está a ser dinamizada naquele mestrado, de compreensão do papel das infra-estruturas verdes e azuis das cidades, o desafio acabou por centrar-se em quatro espaços verdes do município de Aveiro. Parque Infante D. Pedro, Parque da Baixa de Santo António, Parque da Forca e Parque da Ribeira de Vilar foram os espaços analisados pelos alunos e para os quais há agora propostas como a melhoria do mobiliário urbano, criação de hortas comunitárias, dinamização de eventos e limpeza das linhas de água. A população de Aveiro vai ter a oportunidade de as conhecer e debater nesta quinta-feira, a partir das 18h00, no auditório da Fnac daquela cidade.