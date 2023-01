Sines tem novo hotel de ver o mar: é Sea View do restaurante ao rooftop e spa

O mar é o mote, mas o Sines Sea View, de quatro estrelas, garante também bar no topo de vistas largas para a cidade, um restaurante com base alentejana chamado Volta do Mar, spa e 120 quartos.

São três pisos de hotel, já aberto a hóspedes, com uma aposta clara tanto no turismo de lazer quanto nas viagens de negócios. De seu nome completo Sines Sea View Business & Leisure, o complexo de quatro estrelas abriu na cidade portuária da costa alentejana e propõe o clássico triângulo de alojamento, restauração e spa.

Prometendo manter no seu conceito "uma forte união à cultura local", o hotel dispõe de 120 quartos distribuídos por "três tipologias: suítes, quartos duplos e twin superiores". Detalhe: "janelas grandes que oferecem uma vista panorâmica" para Sines e para o mar.

Outra mais-valia é a abertura do restaurante Volta do Mar, no piso térreo e com esplanada. A cozinha terá por base a cozinha regional e nacional, mas com alguns twists, já que o conceito gastronómico passa pela contemporaneidade e criatividade. Será uma cozinha que une “os sabores do montado alentejano e da nossa costa", com os "peixes e mariscos mais frescos", uma ementa com a "simbiose perfeita entre a terra e o mar”, segundo o chef David Proença.

A ligar terra e mar está, isso sim, o bar no topo do hotel, naturalmente, anuncia-se, um "rooftop" para "o melhor sunset da cidade". É o Bar à Vista e, realmente, permitirá boas visões do pôr do Sol.

Mais abaixo, o spa oferece tratamentos e massagens, piscina interior aquecida, jacuzzi, sauna e ginásio.

Na decoração do hotel, destaque para a opção pela utilização de azulejaria Viúva Lamego como peça central de adorno e "ligação entre os vários espaços com peças distintas e requintadas".

No site do hotel, complexo em forma de U localizado na rua Nau São Miguel (um lote na Zona de Expansão Sul-Nascente de Sines) e cujas obras começaram em Maio de 2020, os preços começam em 110 euros por noite, existindo preços mais baixos em promoções para estadias de dois ou mais dias.