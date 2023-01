Lazio arrasa AC Milan em queda, Bayern Munique à beira do escândalo

Depois da goleada (0-3) averbada na final da Supertaça de Itália, frente ao rival Inter, na Arábia Saudita, o AC Milan de Rafael Leão voltou a cair com estrondo (4-0), esta terça-feira, desta feita em Roma, ante uma Lazio apostada em atacar a vice-liderança da Série A (ascendeu ao terceiro posto, a um ponto dos “rossoneri”), em partida que encerrou a primeira volta da Liga italiana.

Sem vencer desde o primeiro duelo do ano, o campeão transalpino parece ter entrado em queda livre, tendo sido surpreendido pelo golo de Milinkovic-Savic, aos 4 minutos. Zaccagni (38’), Luis Alberto (67', gp) e o ex-portista Felipe Anderson (75’) sentenciaram o encontro que deixou os milaneses a 12 pontos do líder Nápoles, com um trio (Lazio, Inter e Roma) a um ponto do segundo lugar do campeonato.

Bayern sofre até final

Um portentoso remate de Joshua Kimmich, aos 90 minutos, evitou o escândalo em Munique, onde esteve iminente a primeira derrota caseira do Bayern em mais de um ano - para todas as competições - e segunda da época na Liga alemã.

Apesar do forte assédio final (1-1), o Colónia resistiu praticamente a todas as investidas, empenhado em interromper uma série de 14 partidas sem derrotas dos bávaros. Animado pela goleada (7-1) sobre o Werder Bremen, que quebrou um ciclo de três derrotas consecutivas numa série de cinco jogos, o Colónia aproveitou o acréscimo de pressão a que estava sujeito o Bayern, marcando nos minutos iniciais.

Um resultado que deixava a liderança do decacampeão alemão reduzida a três pontos, já que o RB Leipzig acabara de golear (1-6) - com “bis” de André Silva (7 e 44’) - o Schalke 04, último classificado da Bundesliga. No final, Kimmich evitou o pior no Allianz Arena, mas não livrou o Bayern de ceder novo empate e ver o Leipzig a quatro pontos.

Outro português em acção, Tiago Tomás, do Estugarda, teve pior sorte que André Silva, lesionando-se (34’) no jogo com o Hoffenheim (2-2). Uma deslocação que só não penalizou mais os visitantes (14.º lugar provisório) porque o Hertha não resistiu (0-5) à força do Wolfsburgo.

Em Inglaterra, o Southampton perdeu (0-1) frente ao Newcastle, na primeira mão da meia-final da Taça da Liga, onde estão Manchester United e Nottingham Forest. Os "magpies" marcaram por Joelinton (73'), instantes antes de o Southampton ver um golo anulado. A expulsão de Caleta-Car (86') frustrou qualquer tentativa de os locais conseguirem um resultado melhor para a deslocação a St. James Park.