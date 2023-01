Inter de Milão impôs-se na “Madonnina” das Arábias

O Inter de Milão conquistou, esta quarta-feira, na Arábia Saudita, pela sétima vez, a Supertaça de Itália ao bater por 0-3, na final de Riade, o rival e campeão italiano AC Milan, do avançado português Rafael Leão. Os "nerazzurri" reeditaram o triunfo de 2021, com Simone Inzaghi a erguer o troféu pela quarta vez na carreira, igualando os recordistas Capello e Lippi.

Os dois últimos campeões de Itália, ambos com 19 títulos — depois de nove Ligas consecutivas da Juventus, detentora de 36 scudetti — encontravam-se apenas pela terceira vez (em mais de 200 jogos) em finais.

Apesar do ciclo de dois encontros sem vencer na Série A e da eliminação na Taça de Itália, frente ao Torino, os “rossoneri” partiam com a "vantagem" de terem vencido o último duelo (3-2), além dos dois triunfos nas finais de 1977 (Taça de Itália) e 2011 (Supertaça), na China.

Mas ao adversário do FC Porto nos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, detentor do troféu (a um dos sete do rival), interessava apenas o desfecho deste “derby della Madonnina” das Arábias, que reeditará, já no Giuseppe Meazza, em Milão, dentro de duas semanas e meia, para a Série A... prova na qual os dois rivais se encontram separados por um ponto.

Simone Inzaghi, com três troféus (2017, 2019 e 2021) — dois pela Lazio e um no Inter — podia igualar os recordistas Fabio Capello e Marcello Lippi, cenário que começou a desenhar-se aos 10 minutos com o golo de Federico Dimarco.

O avançado bósnio Edin Dzeko inclinaria, aos 21 minutos, ainda mais a decisão a favor dos “nerazzurri” com um segundo “soco” em cheio no rival, que viveu momentos de angústia, com o Inter sempre a rondar com perigo a área de Tatarusanu.

O intervalo restaurou a confiança do AC Milan, que surgiu incisivo e a criar boas ocasiões, sempre com Leão em destaque. Mas a organização do Inter revelar-se-ia insuperável, com a equipa de Inzaghi a confirmar a vitória a 13 minutos dos 90, com Lautaro Martínez a autorizar a festa.