Musk diz que subscrição premium do Twitter não terá anúncios

Este fim-de-semana, Elon Musk confirmou que a subscrição premium do Twitter não terá anúncios.

O actual dono do Twitter, Elon Musk, confirmou este fim-de-semana que será possível pagar para deixar de ver anúncios no Twitter. Quem não paga, também verá menos publicidade: magnata admitiu que os anúncios no Twitter são "demasiado grandes" e "aparecem com demasiada frequência". Estão a ser tomadas medidas para resolver estas questões nas próximas semanas.

No começo de Dezembro, Musk já tinha dito que quem pagar pelo visto azul no Twitter verá metade do número dos anúncios actualmente na plataforma. Ao pagar mais por uma subscrição premium, deixam de existir quaisquer anúncios.

Actualmente, o Twitter obtém 90% da receita com publicidade online. Musk atribuiu a recente"queda maciça nas receitas" a organizações de direitos humanos que pressionaram as marcas a interromper anúncios no Twitter.

A notícia sobre os novos modos de subscrição do Twitter chega na semana em que Musk enfrenta um julgamento pelo tribunal federal de São Francisco por ter mentido aos investidores, em 2018. Em causa está a publicação de uma mensagem no Twitter a dizer que equacionava a hipótese de retirar a Tesla da bolsa quando não tinha intenções de o fazer.

O julgamento em São Francisco está a avaliar se Musk pode ser responsabilizado por aquilo que escreve no Twitter. "Só porque eu escrevo algo no Twitter não significa que as pessoas acreditem", disse Musk ao júri na sexta-feira.