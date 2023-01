Avatar: O Caminho da Água ultrapassa recorde dos dois mil milhões na bilheteira

Avatar: O Caminho da Água continua a bater recordes após a estreia no final do ano. Dos mais modestos - o filme de James Cameron foi visto por mais de 180 mil pessoas no primeiro fim-de-semana nas salas portuguesas, o que o transformou na estreia mais rentável dos últimos três anos nos ecrãs nacionais - aos mais globais, com este fim-de-semana a instalar-se no pódio mais restrito dos maiores sucessos de bilheteira.

É o sexto filme de sempre a ultrapassar a barreira dos dois mil milhões de dólares (1,84 mil milhões de euros) em todo mundo.

A sequela dos estúdios 20th Century /Disney atingiu os 2,02 milhões de dólares no domingo, segundo os dados da Deadline: estima-se que tenha feito 19,7 milhões na América do Norte, elevando o total a 598 milhões; mais 56,6 milhões no resto do mundo, chegando a 1,43 mil milhões.

O novo Avatar já ultrapassou Homem-Aranha: Longe de Casa (2019) e está previsto que ultrapasse Vingadores: Guerra do Infinito (2018) e Star Wars: O Despertar da Força (2015) no final da semana, respectivamente com 2,05 mil milhões e 2,07 mil milhões.

Noutro campeonato, já com Cameron a concorrer consigo próprio, estão o primeiro Avatar (2,9), Vingadores: Endgame (2,79) e Titanic (2,71). Só Endgame, produzido pela Marvel, parece suficientemente forte para continuar a interromper a sequência dos quatro primeiros lugares que, se tudo correr conforme previsto, Cameron passará a dominar este mês.