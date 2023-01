Estudo em 11 milhões de crianças mostra que vacinas da covid são seguras e eficazes

Cientistas reforçam mensagem de que as vacinas de ARN-mensageiro para a covid são seguras e eficazes entre os cinco e os 11 anos. Em Portugal, crianças com doença de risco podem tomar dose de reforço.

As recomendações de vacinação contra a covid-19 para todas as idades mantêm-se. Um novo estudo analisou dados sobre a segurança e a eficácia das vacinas de ARN-mensageiro (como as da Moderna ou Pfizer) em quase 11 milhões de crianças entre os cinco e os 11 anos, para concluir que estas são seguras e mostram-se eficazes na protecção contra doença grave provocada pela covid.