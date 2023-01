Uma Iniciativa Liberal de continuidade, mas...

Desde que António Costa venceu as eleições com maioria absoluta, já quatro partidos mudaram de líder. Se os do CDS-PP e do PSD foram vítimas dos resultados eleitorais e o PCP segue o seu tempo próprio, é importante sublinhar que a Iniciativa Liberal (IL) muda de comando depois de uma vitória significativa e quando as suas aspirações políticas parecem, no mínimo, bastante promissoras. É isso que dizem as sondagens, é o caminho livre que um centro desgastado — o PSD não parece aproveitar muito das confusões do Governo PS — lhes permite ambicionar. Já tiveram 4,91%, agora a meta são os 15%.