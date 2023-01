Universidades politécnicas: um imperativo de coesão social e territorial

Nos últimos 45 anos o país fez um enorme investimento no ensino superior nas quatro dimensões agora definidas pela Comissão Europeia como estratégicas para a transformação do ensino superior na Europa: o ensino, a investigação, a inovação e os serviços à sociedade. Neste contexto, é inegável o trabalho realizado, sem exceção, pelas universidades e pelos politécnicos em Portugal, mas não posso deixar de referir o papel extraordinário que os politécnicos tiveram, em particular nos últimos sete anos, onde a valorização dos mesmo esteve no centro da estratégia política do ensino superior, como afirmação global do mesmo em Portugal.