Mais de mil professores em protesto junto ao ministério. Stop chamado a discutir serviços mínimos

Decorre reunião com a Fenprof. Manifestantes chegaram com cartazes e bandeiras e juntaram-se à concentração, que obrigou ao corte da Avenida 24 de Julho. Stop convoca manifestação para 28 de Janeiro.

"Os anos trabalhados não são para ser roubados", "respeito", "não paramos" são algumas das palavras de ordem que ecoam em frente ao Ministério da Educação, em Lisboa, na manhã desta sexta-feira. Os professores continuam os protestos, desta feita numa concentração junto à tutela.

Ao mesmo tempo que dentro do edifício do ministério, na Avenida Infante Santo, decorre a terceira reunião negocial entre a Federação Nacional dos Professores (Fenprof) e a tutela, do lado de fora, mais de mil docentes – segundo as contas da PSP indicadas ao PÚBLICO por fonte policial —, gritam as palavras de descontentamento que têm norteado os protestos e que têm repetido ao longo de semanas.

Chegaram munidos de cartazes, bandeiras, faixas ou apitos e juntaram-se à concentração, que obrigou ao corte nos dois sentidos da Avenida 24 de Julho, em Lisboa. Também a Avenida Infante Santo está cortada nos dois sentidos de acesso à 24 de Julho.

O Ministério da Educação apresentou na quarta-feira aos sindicatos uma série de propostas para “reforçar a estabilidade” da profissão docente. Ainda durante a manhã desse dia, o ministro João Costa convocou uma conferência de imprensa para explicar as medidas que, horas mais tarde, viria a discutir com as organizações sindicais nas primeiras reuniões da segunda ronda negocial entre as duas partes. Em cima da mesa colocou a proposta de redução da mobilidade entre escolas, com a reorganização dos Quadros de Zona Pedagógica (QZP) e a vinculação directa em quadro de agrupamento ou de escola.

Todos os professores que já acumulem 1095 dias de serviço e que, neste ano lectivo, têm um horário completo, deverão entrar nos quadros. São 10.500 a vincular este ano, em Setembro, nas contas do Ministério da Educação.

No mesmo dia, o líder da Fenprof, Mário Nogueira, que esta manhã se reúne com o Governo, anunciou que a greve dos docentes vai prolongar-se até 8 de Fevereiro, como previsto, se as propostas reveladas pelo ministro da Educação em conferência de imprensa “forem as que serão apresentadas” nesta sexta-feira.

André Pestana, do Sindicato de Todos os Profissionais de Educação, também está na concentração e disse aos jornalistas que a estrutura convocou mais uma marcha de protesto para 28 de Janeiro. André Pestana fez o anúncio depois de adiantar que recebeu uma convocatória da Direcção-Geral da Administração e do Emprego Público para uma reunião esta tarde para discutir a existência de serviços mínimos a partir de 1 de Fevereiro. É uma reunião que antecede o colégio arbitral com o objectivo de perceber se é possível chegar a um acordo.