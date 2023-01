Governo promete prestação social única em 2023

O Governo tem em curso a construção de uma prestação social única, que agregará as prestações sociais não contributivas, com o objectivo de a apresentar ainda este ano. A garantia foi dada pela ministra do Trabalho e da Segurança Social, Ana Mendes Godinho, durante uma conferência de imprensa a propósito dos dados divulgados esta sexta-feira que dão conta da redução da taxa de risco de pobreza para 16,4% em 2021.

“A reformulação das prestações sociais não contributivas é uma das medidas que assumimos na Estratégia Nacional contra a Pobreza para garantir uma maior capacidade de personalização das respostas sociais e é isso que vamos fazer com a criação de uma prestação social única”, afirmou Ana Mendes Godinho.

“A construção da prestação social única está neste momento em curso e espero ter mais informações ao longo deste ano, porque é um dos objectivos que temos em 2023”, acrescentou, sublinhando que o objectivo desta nova prestação é facilitar a compreensão quanto ao acesso e simplificar o sistema.

Antes, Ana Mendes Godinho destacou a importância dos dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística e que apontam para uma redução da taxa de risco de pobreza entre 2020 e 2021: passando de 18,4% para 16,4%.

Na prática, isto significa que 197 mil pessoas conseguiram sair da pobreza em 2021, um número ainda assim inferior aos 230 mil novos pobres que a pandemia gerou em 2020, ano em que o risco de pobreza se agravou.

O recuo agora verificado, destacou a ministra, é a “maior redução num ano da taxa de pobreza" e um resultado “inédito” que se traduz em todos os grupos populacionais, sejam crianças, idosos, desempregados e trabalhadores.

“Estes são números históricos do ponto de vista da capacidade colectiva de redução da pobreza em Portugal e reflectem o facto de termos conseguido retomar uma trajectória positiva de melhoria dos rendimentos, das condições de vida e do combate à pobreza depois do ano difícil que tivemos durante a pandemia”, frisou.

Segundo Ana Mendes Godinho, os números mostram também “a importância das transferências sociais no combate à pobreza" e destacou a subida inédita no Complemento Solidário para Idosos e o aumento do Rendimento Social de Inserção, do abono de família e da Prestação Social para a Inclusão.

“Não há fatalismos nem diabos a que colectivamente não consigamos responder”, frisou, acrescentando que “é possível" atingir os objectivos assumidos na Estratégia Nacional contra a Pobreza.