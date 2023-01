Pobreza retomou rota descendente e diminuiu para 16,4% em 2021

Depois do agravamento verificado no primeiro ano da pandemia, a pobreza voltou a diminuir em 2021. Mas os dados do INE não reflectem anda o impacto da inflação e da subida das taxas de juro

Depois do aumento verificado no primeiro ano de pandemia, a pobreza voltou a diminuir em Portugal para os 16,4% em 2021. São menos dois pontos percentuais que os 18,4% atingidos em 2020 (ano em que se invertera a tendência de redução consecutiva do fenómeno) mas, ainda assim, as estatísticas divulgadas esta sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) fixam em mais de dois milhões os portugueses ameaçados de pobreza ou exclusão social.