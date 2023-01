Regresso de Gonçalo Guedes ao Benfica confirmado

Foi já na madrugada desta sexta-feira que o Benfica anunciou o regresso do avançado Gonçalo Guedes, o terceiro reforço de Inverno do clube em 2022-23. O avançado português é emprestado às "águias" até ao final da época, mantendo o contrato que o liga ao Wolverhampton.

Gonçalo Guedes é um dos produtos da formação do Seixal e foi uma aposta precoce na equipa principal, em 2014-15, época em que se estreou num jogo da Taça de Portugal. A época e meia seguinte foi de plena afirmação, o que redundou numa transferência para o Paris Saint-Germain, em Janeiro de 2017, a troco de 32 milhões de euros.

Em Paris, o internacional português não conseguiu impor-se e acabou por rumar ao Valência, clube no qual causou impacto ao longo de quatro temporadas e meia, vencendo uma Taça do Rei pelo caminho.

Já na presente temporada, transferiu-se para o Wolverhampton, para reencontrar o treinador Bruno Lage, e realizou 18 jogos, mas com a mudança da equipa técnica e a entrada de Julen Lopetegui acabou por perder espaço e tenta agora uma nova aventura no Benfica.

Aos 26 anos, Guedes é o terceiro reforço para Roger Schmidt neste mercado de Inverno, depois das contratações do avançado Casper Tengstedt e do extremo Andreas Schjelderup. No fundo, é mais uma alternativa para o ataque, num plantel que tem lidado com as lesões de David Neres e as saídas de Diogo Gonçalves e de Rodrigo Pinho.

"É uma felicidade enorme voltar a casa, ainda não consigo descrever a felicidade que estou a sentir. Poder voltar ao clube onde nasci, onde fiz toda a formação, poder estar com a família, com os meus amigos... é um sentimento único e quero aproveitar ao máximo este momento", afirmou o jogador à BTV.