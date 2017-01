PSG confirma contratação de Gonçalo Guedes

O Paris Saint-Germain anunciou esta quarta-feira, de forma oficial, a contratação do avançado português Gonçalo Guedes, que se transfere para o tetracampeão francês até Junho de 2021. O emblema parisiense destaca o percurso do internacional português e os títulos conquistados pelo Benfica. A margem de evolução, a capacidade para actuar em todas as posições do ataque, a velocidade, drible e combatividade serão, de acordo com a nota publicada pelo PSG, importantes para alimentar o ataque do clube francês.

Gonçalo Guedes, que envergará a camisola número 15, cumpriu os exames médicos esta manhã e ficará às ordens da nova equipa. Entretanto, o Benfica - em cumprimento do disposto no artigo 248.º do Código dos Valores Mobiliários - informou ter sido alcançado um acordo com o Paris Saint-Germain para a transferência a título definitivo dos direitos de Gonçalo Guedes pelo montante de 30 milhões de euros, informando que o acordo prevê um bónus adicional de sete milhões de euros, dependente de uma futura transferência.

Consumada a transferência, Gonçalo Guedes declarou-se imensamente feliz por “poder representar um grande clube como o Paris Saint-Germain”, sublinhando o facto de “poder evoluir a um nível altíssimo” aproveitando o facto de ingressar num clube com jogadores de topo.

O avançado português salientou ainda o facto de o PSG jogar sempre para conquistar todos os troféus, ambição que o satisfaz a nível desportivo.

“Sei que Pauleta é um nome importante para os adeptos parisienses e espero um dia poder ser igualmente admirado por todos no clube”, declarou, enquanto Nasser Al-Khelaïfi, presidente do Paris Saint-Germain, lhe dava as boas-vindas, reforçando tratar-se de “um talento que se enquadra na perfeição nas ambições do nosso projecto”.

Al-Khelaïfi disse ainda que o PSG, tal como inúmeros clubes europeus, seguia atentamente o avançado do Benfica há alguns anos, mostrando-se feliz por Gonçalo Guedes ter escolhido mudar-se para Paris, apesar de possuir outras propostas.

