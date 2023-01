Com Casper Tengstedt, Benfica reforça aposta no mercado nórdico

O Benfica já entrou em acção neste mercado de transferências de Inverno, ao assegurar a contratação de Casper Tengstedt, avançado dinamarquês de 22 anos que chega ao Estádio da Luz com o rótulo de goleador. Na noite desta terça-feira, o jogador já foi visto na companhia do director desportivo dos “encarnados”, Rui Pedro Braz, na chegada ao aeroporto de Lisboa.

Internacional pelos sub-21 da Dinamarca (depois de também ter representado a selecção nos sub-19 e nos sub-17), Tengstedt iniciou a carreira sénior no Midtjylland e, na época passada, distinguiu-se ao serviço do Horsens, com 15 golos marcados em 29 jogos.

Essa prestação valeu-lhe a transferência para o Rosenborg, em 2022, com o avançado a apurar ainda mais a veia goleadora nesse período, tendo feito 15 golos em apenas 14 jogos no ano passado — número ao qual ainda juntou sete assistências. O suficiente para mobilizar o interesse do Benfica, que já não conta com Rodrigo Pinho (nem com o extremo Diogo Gonçalves) no leque de atacantes.

Os valores do negócio ainda não são conhecidos, mas a imprensa desportiva aponta para uma verba inicial de sete milhões de euros, que poderá chegar aos 13, em função de variáveis do contrato. Contrato, esse, que será válido até 2028, permitindo a Roger Schmidt contar com uma alternativa a Gonçalo Ramos, a Petar Musa e a Henrique Araújo para o desempenho da posição nove.

Casper Tengstedt não será, ao que tudo indica, o único reforço a chegar ao Estádio da Luz nesta semana, já que o extremo Andreas Schjelderup também já estará assegurado. O criativo do Nordsjaelland, ao qual o Benfica tem sido associado nas últimas semanas, será uma alternativa para os corredores laterais e um jogador mais talhado para provocar desequilíbrios individuais.

Aos 18 anos, o norueguês, que soma 10 golos em 17 jogos na presente temporada, deverá obrigar as “águias” a um esforço financeiro próximo dos 10 milhões de euros, numa transferência que poderá subir para os 15 milhões dependendo de variáveis de rendimento.

Com esta dupla aposta, o Benfica reforça o peso do mercado nórdico no actual plantel, que já conta com o internacional dinamarquês Alexander Bah e com o médio norueguês Fredrik Aursnes. Desde a era de Sven Goran-Eriksson, no final da década de 1980 e início de 1990, com os suecos Stefan Schwarz, Jonas Thern e Mats Magnusson, que as “águias” não se viravam de forma tão vincada para o futebol escandinavo.