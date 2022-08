Benfica reforça meio-campo com Fredrik Aursnes

O norueguês, de 26 anos, assinou contrato para as próximas cinco temporadas e fica com uma cláusula de rescisão de 50 milhões de euros.

Não foi uma “novela” tão longa e badalada como a de Ricardo Horta, mas a contratação de Fredrik Aursnes também “já tinha barbas”. Nesta quarta-feira, deixou de ter.

O Benfica confirmou a compra do médio norueguês, informando que vai pagar ao Feyenoord 13 milhões de euros, ficando mais dois milhões dependentes do cumprimento de objectivos estipulados para os próximos três anos. O clube neerlandês ficou ainda com direito a 10% da mais-valia de uma futura venda do jogador.

A contratação deste médio vem preencher uma lacuna do actual plantel “encarnado”: uma alternativa credível a Florentino e Enzo Fernández. Roger Schmidt assumiu a possível saída de Julian Weigl, além de os restantes médios, Meïté e Taarabt, não parecerem reunir especial apreço do técnico alemão. Restava, portanto, Paulo Bernardo.

Aursnes traz dos Países Baixos o cartão-de-visita de grande recuperador de bolas e jogador capaz de cobrir uma larga fatia de terreno, predicados que o técnico alemão valoriza para o seu sistema com apenas dois médios-centro.

Florentino e Enzo têm, até ver, “lugar cativo” no meio-campo, mas Aursnes, até por ser um jogador que Schmidt conhece da Liga neerlandesa, terá por certo muitas oportunidades, seja como 6 ou como 8. Também o valor investido pelo Benfica, incomum por um atleta de quase 27 anos, indica que esta é uma aposta forte da equipa “encarnada”.

Aursnes somou apenas oito jogos pela selecção da Noruega, mas fez 47 jogos na última temporada do Feyenoord, assumindo-se como um dos bons médios do campeonato, a par, por exemplo, de Sangaré, jogador que a imprensa também apontou como possível reforço do Benfica.