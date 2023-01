A estranha nuvem em forma de OVNI que apareceu no céu da Turquia

O nascer do sol desta quinta-feira teve direito a um novo elemento em Bursa, na Turquia. Uma nuvem oval gigante com dois anéis no centro marcou presença bem alto no céu – e nas redes sociais.

Parece um objecto voador não identificado – e muitos até a comparam com uma rosa ou com a genitália feminina nas redes sociais –, mas não passa de uma nuvem que, pelo seu aspecto peculiar, acordou a cidade de Bursa, na Turquia, com uma surpresa. Na manhã desta quinta-feira, foi possível ver no céu uma formação oval gigante, com dois anéis no meio, que parecia surgir por detrás das montanhas.

À medida que nascia o sol, a nuvem ia mudando de cor, entre os tons rosa, amarelo e laranja, até desaparecer uma hora depois. Apesar de ter sido pouco duradoura, esta aparição foi suficiente para que a Internet se enchesse de fotografias e vídeos desta visão invulgar.

"A região turquesa de Bursa presenciou uma formação de nuvens incrível...", pode ler-se numa das publicações do Twitter com mais interacções, enquanto outro utilizador descreve a visão como algo "fora deste mundo".

Estas formações – designadas por nuvens lenticulares – são mais comuns sob cadeias montanhosas e, segundo o instituto meteorológico do Reino Unido (Met Office), formam-se “quando o ar se encontra estável e os ventos sopram através de colinas e montanhas na mesma direcção, ou em direcções semelhantes, de alturas diferentes através da troposfera”.

A uma determinada temperatura, os ventos que sopram perpendiculares às montanhas dão origem à condensação de água neste formato pouco comum. A nível mundial, o fenómeno só ocorre, em média, uma vez a cada 15 dias.

Apesar de as nuvens lenticulares quase não se moverem, há quem defenda que estas sejam a explicação para muitos dos avistamentos de objectos voadores não identificados pelo globo fora, pelo seu formato típico das naves extraterrestres que vemos no cinema.