Madonna: bilhetes para concerto vão dos 40 aos 1037 euros

Madonna está de regresso a Portugal, mas ver a "rainha da pop" ao vivo poderá ficar fora do alcance de muitas carteiras. No dia 6 de Novembro, Madonna actua na Altice Arena, em Lisboa, e os bilhetes vão dos 40 até aos 1037 euros. A venda para o público tem início esta sexta-feira às 10h no site da MEO Blue Ticket.

Pelo meio, há preços para vários gostos e feitios, com os ingressos para a plateia em pé a custarem 175 euros. Existem ainda pacotes VIP com ofertas variadas: o mais exclusivo ultrapassa os mil euros e oferece, entre outras coisas, a possibilidade de visitar o camarim da artista e o palco antes do concerto. Não existirá, contudo, e de acordo com a descrição feita pela organização, interacção entre Madonna e os fãs que escolham este pacote.

O anúncio causou algum desagrado nas redes sociais, com utilizadores a indignarem-se com os preços praticados pela cantora nesta digressão.

Foto Preços para o concerto de Madonna

A nova digressão de Madonna terá início a 15 de Julho em Vancouver, no Canadá, e terminará a 1 de Dezembro em Amesterdão, nos Países Baixos. Segundo os promotores, a cantora revisitará todo o seu percurso artístico, homenageando a cidade de Nova Iorque, onde tudo começou. Bob the Drag Queen a.k.a. Caldwell Tidicue é o convidado especial da tournée.

Conheça aqui os preços e ofertas dos pacotes VIP:

Immaculate VIP Package (1037,84 euros)

Bilhete nas primeiras 5 filas do Balcão Oi

Acesso exclusivo a uma visita guiada aos bastidores conduzida pelo anfitrião VIP

Foto de grupo no palco onde Madonna actuará (antes do concerto)

Entrada prioritária no recinto

Acesso a uma recepção antes do espectáculo com aperitivos, cervejas, vinhos e refrigerantes

Festa temática com músicas de Madonna antes do concerto

Passadeira vermelha e fotografias comemorativas da noite

Compra de merchandising sem filas

Litografias de edição limitada

Peça de merchandising exclusivo para clientes VIP

Artigo de merchandising exclusivo para o pacote Immaculate

Passe laminado & lanyard comemorativo

Zona de check-in com staff do evento

Iconic VIP Package (696,56 euros)

Bilhete em pé para a zona GA pit 1 ou GA Pit 2

Entrada prioritária no recinto

Acesso a uma recepção antes do espectáculo com aperitivos, cervejas, vinhos e refrigerantes

Festa temática com músicas de Madonna antes do concerto

Passadeira vermelha e fotografias comemorativas da noite

Compra de merchandising sem filas

Litografias de edição limitada

Peça de merchandising exclusivo para clientes VIP

Passe laminado & lanyard comemorativo

Zona de check-in com staff no evento

You Can Dance Premium Ticket Package (521,42 euros)

Bilhete no Balcão Oi

Litografia de edição limitada

Artigo de merchandising exclusivo para compradores de pacotes

Passe laminado e lanyard comemorativo

Zona de check-in com staff no evento

Gold Circle Early Entry Ticket Package (464,04 euros)

Bilhete em pé para o Floor A GA

Entrada antecipada para o Floor A GA

Litografia de edição limitada

Artigo de merchandising exclusivo para compradores de pacotes

Passe laminado e lanyard comemorativo

Zona de check-in com staff no evento

Where's The Party Premium Ticket Package (257,47 euros)