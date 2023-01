Hospital de Gaia recusou fazer protocolo com Medicina na Fernando Pessoa

Administração da unidade hospitalar demarca-se do novo curso privado, ao contrário do que consta na proposta enviada à A3ES, que foi aprovada na semana passada.

A administração do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho recusou assinar um protocolo de colaboração com a Universidade Fernando Pessoa em Outubro de 2021. Apesar disso, essa unidade hospitalar pública consta da proposta com que aquela instituição de ensino superior garantiu a aprovação do seu novo curso de Medicina, acreditado na semana passada pela Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES).