Ministra da Agricultura garante que só soube de contas arrestadas de Carla Alves depois da posse e pelos jornais

A ministra da Agricultura e da Alimentação só teve conhecimento de que a sua ex-secretária de Estado Carla Alves tinha contas arrestadas "já depois da tomada de posse e através da comunicação social". A garantia foi dada por Maria do Céu Antunes nesta quarta-feira na Comissão de Agricultura e Pescas onde está a ser ouvida na sequência de pedidos do Chega, da IL, do PSD, e do PAN.

"Depois da tomada de posse, nessa noite fomos confrontados por um órgão de comunicação social que falava sobre o marido, sobre contas arrestadas do marido e nós perguntámos [à secretária de Estado]. O que nos foi dito é que era um processo do marido", descreveu a ministra. "Soubemos então da conta conjunta onde o casal depositava os seus vencimentos, e que essa conta tinha tudo declarado [nas Finanças]. Foi com base nessa informação que passamos ao órgão de comunicação social [a resposta]".

Quando no dia seguinte o Correio da Manhã noticiou que Carla Alves tem contas bancárias conjuntas com o marido que foram arrestadas e onde entraram quantias avultadas de dinheiro para as quais não há justificação, o gabinete de Maria do Céu Antunes ficou "surpreendido".

Conta ainda a ministra: "Imediatamente me dirigi à secretária de Estado, assim como elementos do meu gabinete e do gabinete do primeiro-ministro (porque tive que me ausentar para a reunião do Conselho de Ministros) estiveram com a própria. Chegamos à conclusão que há um processo do marido que diz respeito às suas funções de autarca, onde é acusado. Mas quem teve acesso a toda a informação, o Ministério Público, não acusou Carla Alves. E mais: a conta que lhe foi arrestada era uma conta conjunta e foi essa a informação que nos foi prestada."

Maria do Céu Antunes insiste: "Em momento nenhum ela foi arguida nem acusada." E foi com base na informação dada por Carla Alves que o primeiro-ministro fez a sua defesa pública no debate da moção de censura.

Questionada sobre se sabia ou não da existência das contas arrestadas ao marido da secretária de Estado, como o PÚBLICO noticiou, a ministra garantiu que chegou a perguntar a Carla Alves "se tinha algum processo" e que esta lhe "deu conta que não tinha nenhum processo, mas que o marido tinha um processo do seu tempo de autarca, mas não tinha implicações com ela própria".

"Não tinha qualquer conhecimento de qualquer processo judicial que envolvesse Carla Alves à data do convite", vincou. "Escolhi alguém que tecnicamente me pudesse ajudar a dar continuidade às políticas e claramente o currículo, o conhecimento, de Carla Alves davam essa garantia. E dentro do ministério, nas confederações, entre os outros partidos, os agricultores, todos eram favoráveis a esta pessoa", acrescentou.

Lembrou ainda que Carla Alves assumiu o cargo de directora de Agricultura e Pesca do Norte há quatro anos depois de passar pela CReSAP, "entregou declaração de rendimento no Tribunal Constitucional e gere a execução de fundos comunitários".

"Nada indicava que não tinha condições" para assumir as funções no Governo, sublinhou a ministra. "Não tinha conhecimento do arresto das contas nem das outras situações que foram publicitadas a seguir."