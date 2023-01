“André Ventura e o Chega são potencialmente mais perigosos do que Bolsonaro”

João Cezar Castro Rocha, professor do curso de Literatura Comparada da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, dedicou os últimos quatro anos a entender o fenómeno do bolsonarismo no Brasil. Autor de Guerra Cultural e retórica do ódio. Crónicas de um Brasil pós-político (Editora Caminhos, 2020), lançará em breve Bolsonarismo, da guerra cultural ao terrorismo doméstico.