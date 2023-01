Identificadas novas pistas que ajudam a prever as erupções solares

A camada superior da atmosfera do Sol dá pistas das regiões que estão prestes a provocar erupções solares, ajudando a antecipar o seu impacto, por exemplo, nas comunicações.

Uma equipa de cientistas descobriu novos indícios que podem ajudar a prever quando e onde poderá ocorrer a próxima erupção solar, um fenómeno que pode comprometer a segurança dos astronautas no espaço, interromper comunicações e até provocar apagões eléctricos.

Investigadores da organização científica NorthWest Research Associates, nos Estados Unidos, descobriram que a coroa (camada superior da atmosfera do Sol) produz clarões de pequena escala acima das regiões prestes a produzirem erupções.

As erupções solares são explosões na superfície do Sol causadas por alterações no seu campo magnético. Estas explosões libertam níveis elevados de radiação e partículas a altas velocidades.

Devido ao impacto que as erupções solares podem causar no espaço e, especialmente, na Terra, a actividade do Sol é monitorizada através de vários observatórios.

Para o novo estudo, publicado na revista científica The Astrophysical Journal, os cientistas usaram imagens do Observatório de Dinâmica Solar da agência espacial norte-americana NASA para detectar pequenos sinais na coroa que podem ajudar a identificar as regiões solares que têm maior probabilidade de gerar erupções.

Os cientistas já tinham estudado como a actividade nas camadas inferiores da atmosfera solar – a fotosfera e a cromosfera – pode sinalizar a iminência de uma erupção em regiões activas, muitas vezes marcadas por aglomerados de manchas solares.