Mãe suspeita de deixar recém-nascido morrer num contentor do lixo foi detida pela PJ

Mulher de 33 anos ficou em prisão preventiva por suspeita de homicídio. Os factos ocorreram em Julho de 2022, no concelho da Mealhada.

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou esta terça-feira que deteve uma mulher, de 33 anos, suspeita de homicídio de um recém-nascido. A detenção foi feita através do Departamento de Investigação Criminal de Aveiro, no cumprimento de mandados de detenção emitidos pelo Ministério Público da Mealhada.

“Os indícios colhidos até ao momento, pela investigação, apontam no sentido de, na sequência de uma gravidez indesejada, a suspeita ter tido um parto sem assistência, abandonando o recém-nascido, dentro de um contentor do lixo”, diz a Polícia Judiciária em comunicado.

A detida foi presente a um juiz de instrução criminal que, após interrogatório, decidiu que a arguida irá aguardar o desenrolar da restante investigação em prisão preventiva.

Os factos ocorreram no dia 25 de Julho de 2022, no concelho da Mealhada. Na altura foi noticiado que terá sido a mãe, que deu entrada numa unidade hospitalar devido a uma hemorragia, que indicou o local onde estava o recém-nascido. O alerta ocorreu pelas 18h50, através do Posto Territorial da GNR da Mealhada, e quando os operacionais chegaram ao local “já estava cadáver”.