Agência de Acreditação pôs em dúvida curso de Medicina da Fernando Pessoa antes de o aprovar

Universidade só tem autorização para abrir 40 vagas, menos 60 do que as que pretendia. Ordem dos Médicos deu parecer negativo.

Antes de acreditar o novo curso de Medicina da Universidade Fernando Pessoa, no Porto e em Gondomar, a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES) colocou várias dúvidas sobre a viabilidade da formação de clínicos naquela instituição. A faculdade vai ter que dar provas da capacidade de articulação com as unidades de saúde da região e acelerar a construção de novas instalações para manter a autorização de funcionamento para lá de 2024.