P24. Agenda da extrema-direita tenta monopolizar o debate em Espanha

Num ano eleitoral em Espanha, a primeira polémica partiu da tentativa do Vox de copiar as políticas restritivas de acesso ao aborto do Governo húngaro, de Viktor Orbán, implementando-as na maior região de Espanha, Castela e Leão. Neste P24 ouvimos a jornalista do Salamanca Al Día Raquel Martín-Garay.

