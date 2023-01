Agenda anti-aborto da extrema-direita cria primeiro caso da pré-campanha em Espanha

Novo protocolo abortivo em Castela e Leão ia começar a ser aplicado esta segunda-feira, sem publicação no diário oficial, mas presidente do governo regional recuou perante as críticas.

A pré-campanha eleitoral em Espanha arranca com um conflito institucional entre o Governo regional de Castela e Leão – liderado pela direita do Partido Popular (PP) com o Vox – e o Governo central – resultado de uma coligação de esquerda entre os socialistas do PSOE e o Unidas Podemos. Tudo começou com a tentativa do Vox de copiar as políticas restritivas de acesso ao aborto do Governo húngaro, de Viktor Orbán, implementando-as na maior região de Espanha.