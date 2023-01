Aeroporto do Porto vai ter limitações nocturnas devido a obras

Repavimentação da pista vai impedir aterragens entre a meia-noite e as seis da manhã, segundo o director-geral da EasyJet em Portugal, que anunciou o reforço da operação no Porto, Lisboa e Faro.

O aeroporto Sá Carneiro vai repavimentar a sua pista, por fases, o que irá provocar constrangimentos profundos na operação durante o período nocturno, segundo explicou esta terça-feira o director-geral da EasyJet em Portugal, José Lopes.

De acordo com este responsável, que revelou o reforço da companhia aérea no Porto, Lisboa e Faro, com novas rotas, o repavimento vai ser feito por fases e obrigar a um impedimento, de forma rígida, de aterragens entre a meia-noite e as seis da manhã. Se se verificar que um avião não consegue chegar antes da meia-noite, ao contrário do previsto, então o voo terá de ser desviado para a Galiza, ou nem chegar a sair da sua base de partida.

Esta é, diz o gestor, uma “obra necessária”, mas que fará com que não haja “capacidade adicional [no aeroporto] nos próximos dois anos”. Apesar desta ausência de margem para crescimento a nível geral, a que se junta o congestionamento no aeroporto de Lisboa, o director-geral afirmou que a EasyJet continua a reforçar a sua operação, apresentando hoje cinco novas rotas de Verão da companhia, além das que já tinham sido anunciadas, duas das quais envolvem o Porto e outra Lisboa, cabendo as restantes duas a Faro.

No caso de Lisboa, a EasyJet ganhou um novo impulso com a atribuição pela Comissão Europeia dos 18 slots (autorizações de aterragem e descolagem num determinado horário) que eram da TAP, por questões de concorrência e equilíbrio no âmbito das ajudas de Estado. Além disso, explicou José Lopes, a Easyjet conseguiu também ganhar em Portugal alguns slots que deixaram de ser utilizados por concorrentes.

As cinco novas rotas da EasyJet A EasyJet anunciou esta segunda-feira cinco novas para o Verão: Porto-Nápoles, Porto-Palermo, Lisboa-Glasgow, Faro-Barcelona e Faro-Toulose. As cinco começam a operar em Junho, embora em diferentes datas, e já estão disponíveis no site da companhia. Ao todo, este Verão a EasyJet apresenta 25 novos destinos, dos quais 17 a partir de Lisboa, três a partir do Porto, dois de Faro e três do Funchal. A companhia aérea terá assim 89 rotas a serem operadas em Portugal, distribuídas pelos aeroportos de Lisboa, com 35 rotas, Porto com 26, Faro com 21, Funchal com nove e Porto Santo com duas.

Questionado sobre a quota de mercado em Lisboa, o gestor afirmou que a companhia que dirige está neste Inverno com uma fatia de 12%, confirmando-se a ultrapassagem anunciada da Ryanair, com 11%. Quanto à TAP, está com 49,9%. No Verão, adiantou, a distância face à Ryanair “será maior”. Segundo este responsável, o período de Verão será “o mais movimentado de sempre” da companhia no mercado nacional, com uma capacidade (disponibilidade) de perto de 11,2 milhões de lugares, 36% acima do que existia no período homólogo, depois de ter sido batido também um recorde neste Inverno.

O crescimento da EasyJet, conforme destacou o gestor, ocorre “de forma transversal” nos aeroportos onde a companhia está presente, o que inclui, além do Lisboa e Porto, Faro, Funchal e Porto Santo. A todo, neste Verão a EasyJet terá mais 25 rotas, fazendo elevar o total para 89.