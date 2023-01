Brasil: neofascismo digital e golpe militar

A 8 de janeiro, em Brasília, convergiram duas correntes golpistas e antidemocráticas: a clássica, do autoritarismo militar brasileiro, e a nova, a do neofascismo digital.

A tentativa de golpe de 8 de janeiro é, depois do assalto ao Capitólio, mais um alerta das ameaças que a democracia enfrenta na sua luta existencial contra a extrema-direita. A democracia está em risco e o combate é internacional, tanto mais que as redes do neofascismo digital são globais. Lula tem hoje o duplo desafio de impedir que o golpe tenha sucesso e de assumir a sua dimensão internacional.