O Grande Lago Salgado está em vias de desaparecer nos próximos cinco anos

Sem cortes dramáticos no consumo de água, o Grande Lago Salgado, no Utah, nos Estados Unidos, está a caminho de desaparecer dentro de cinco anos, pondo em perigo ecossistemas e expondo milhões de pessoas a poeira tóxica do leito do lago que seca, avisa um novo relatório.

O relatório, feito por investigadores da Universidade de Brigham Young e publicado na semana passada, descobriu que o uso insustentável da água reduziu o lago para apenas 37% do seu antigo volume. A actual mega-seca do Ocidente – uma crise agravada pelas alterações climáticas – acelerou o seu declínio para taxas muito mais rápidas do que os cientistas tinham previsto.

Mas as actuais medidas de conservação são criticamente insuficientes para substituir os cerca de 148 mil milhões de litros de água que o lago tem perdido anualmente desde 2020, disseram os cientistas.

O relatório apela ao Utah e aos estados próximos para que reduzam o consumo de água em um terço a metade, permitindo que três quilómetros cúbicos de água fluam dos riachos e rios directamente para o lago durante os próximos dois anos. Caso contrário, diz-se que o Grande Lago Salgado está a caminho de um colapso irreversível.

"Isto é uma crise", afirma Ben Abbott, ecologista da Universidade de Brigham Young, um dos principais autores do relatório. "O ecossistema está em estado crítico, [e] precisamos de ter esta intervenção de emergência para garantir que não desaparece".

Água é utilizada em demasia

Cientistas e funcionários há muito que reconhecem que a água na bacia hidrográfica do Grande Lago Salgado é utilizada em demasia – é garantida mais água às pessoas e empresas do que a que cai em forma de chuva ou neve todos os anos.

A agricultura é responsável por mais de 70% da utilização da água do estado – grande parte dela para cultivar feno e alfafa para alimentar o gado. Outros 9% são absorvidos pela extracção mineral. As cidades utilizam outros 9% para gerir centrais eléctricas e irrigar relvados.

Há tantas reivindicações nos rios e riachos do estado que, quando estes chegam ao Grande Lago Salgado, já há muito pouca água.

Durante os últimos três anos, diz o relatório, o lago recebeu menos de um terço do seu caudal normal, porque tanta água foi desviada para outros fins. Em 2022, a sua superfície afundou-se a um nível recorde, três metros abaixo do que é considerado um nível mínimo saudável.

Com menos água doce a fluir, o lago fica tão salgado que se está a tornar tóxico mesmo para a salmoura nativa e para as moscas que evoluíram para aí viver, disse Abbott. Isto, por sua vez, põe em perigo os 10 milhões de aves que dependem do lago para uma paragem de descanso à medida que migram pelo continente todos os anos.

O lago em extinção pode provocar um curto-circuito no sistema climático que faz circular a chuva e a neve do lago até às montanhas e vice-versa, privando as encostas de esqui armazenadas no Utah. Isto ameaça ainda uma indústria de mil milhões de dólares que extrai magnésio, lítio e outros minerais críticos da salmoura.

Sem o lago, a poluição atmosférica pode aumentar

A extinção do lago também expôs mais de 2000 quilómetros quadrados de sedimentos ligados com arsénico, mercúrio e outras substâncias perigosas, que podem ser apanhados pelo vento e soprados para os pulmões de cerca de 2,5 milhões de pessoas que vivem perto da costa do lago.

"As nanopartículas de pó têm o potencial de causar tantos danos se vierem do leito seco do lago como de um tubo de escape ou de uma chaminé", disse Brian Moench, presidente dos Médicos de Utah para um Ambiente Saudável. Ele chamou ao encolher do lago um "perigo para a saúde, documentado e inquestionável".

Os lagos salinos secos são zonas críticas para a poluição atmosférica perigosa. Quase um século após o lago Owens, no sul da Califórnia, ter sido drenado para fornecer água ao condado de Los Angeles nos anos 20, era ainda a maior fonte de poeira perigosa no país, de acordo com o U.S. Geological Survey. A poluição tem estado ligada a elevadas taxas de casos de asma, doenças cardíacas e pulmonares e mortes prematuras.

Kevin Perry, um cientista atmosférico da Universidade de Utah que estuda a poluição do lago em declínio, disse que cerca de 90 por cento do leito do lago está protegido por uma fina crosta de sal que impede a fuga de poeira. Mas quanto mais tempo o lago permanecer seco, mais essa crosta irá sofrer erosão, expondo ao ar sedimentos mais perigosos.

"Vê-se esta parede de poeira a sair do lago, e reduz a visibilidade horizontal por vezes a menos de uma milha [1,6 quilómetros]", disse Perry. O impacto pode durar apenas algumas horas de cada vez, disse ele, mas as consequências podem ser profundas.

Perry e outros investigadores mapearam a localização e elevação dos pontos quentes de poeira, contou ele, e os resultados mostram que é pouco provável que o problema diminua em breve. O lago teria de subir cerca de quatro metros para cobrir 80% dos locais críticos actuais, disse Perry, ou cerca de três metros para submergir metade deles.

É preciso um “plano de salvamento”

Até os investigadores foram surpreendidos pelo ritmo acelerado do declínio do Grande Lago Salgado, disse Abbott. A maioria dos modelos científicos projectou que o encolhimento iria abrandar à medida que o lago se tornasse mais pequeno e salgado, uma vez que a água salgada evapora mais devagar do que a água doce.

Mas a mudança climática causada pelo homem, impulsionada principalmente pela queima de combustíveis fósseis, aumentou as temperaturas médias no norte de Utah em cerca de quatro graus Fahrenheit (dois graus Celsius) desde o início dos anos 1900 e tornou a região mais propensa à seca, diz o relatório. Estudos sugerem que este aquecimento é responsável por cerca de 9% do declínio dos fluxos de água para o lago. Os levantamentos por satélite mostram também declínios significativos nas águas subterrâneas sob o lago, uma vez que a seca em curso esgota os aquíferos da região.

Se os humanos não utilizassem tanta água, o lago poderia ser capaz de resistir a estas mudanças de clima, acredita Abbott. Mas a pressão combinada da seca e do elevado consumo está a provar ser mais do que pode suportar.

Foto A água recuou em torno da Ilha do Antílope, no Grande Lago Salgado BRIAN SNYDER/REUTERS BRIAN SNYDER/REUTERS

Candice Hasenyager, directora da Divisão de Recursos Hídricos de Utah, disse que os habitantes do estado estão a tornar-se cada vez mais conscientes da urgência do declínio do lago. No ano passado, a legislatura de Utah aprovou vários projectos de lei destinados à conservação, incluindo um fundo de 40 milhões de dólares (37 milhões de euros) destinado a ajudar o lago em perigo. O Spencer Cox, governador do Utah, propôs recentemente outra injecção de financiamento para a gestão e conservação da água.

"Não temos o luxo de ter uma solução", mas a redução da procura de água é essencial, disse Hasenyager. "Vivemos num deserto, num dos estados mais secos da nação, e precisamos de reduzir a quantidade de água que utilizamos.”

No entanto, os esforços recentes não acompanharam a crise acelerada. Abbott e os seus colegas descobriram que as novas leis de conservação de Utah aumentaram o fluxo de água para o Grande Lago Salgado em menos de um quilómetro cúbico em 2022 – uma pequena fracção do aumento três quilómetros cúbicos que é necessário para trazer o lago de volta a um nível mínimo saudável.

"Entre legisladores e decisores há ainda uma narrativa muito prevalecente de 'vamos pôr em prática medidas de conservação para que nas próximas décadas o Grande Lago Salgado possa recuperar'", disse Abbott. "Mas nós não temos esse tempo.”

"Não é como de costume", acrescenta. "Isto é um plano de salvamento de emergência.”

O novo relatório, redigido por mais de 30 cientistas de 11 universidades, grupos de defesa e outras instituições de investigação, recomenda que Cox autorize a libertação de emergência dos reservatórios de Utah para que o lago atinja um nível seguro nos próximos dois anos.

Isto exigiria um corte de até 50 por cento na quantidade de água que o estado utiliza todos os anos, exigindo um investimento das agências federais até aos governos locais, líderes religiosos e grupos comunitários.

Colocar o lago em primeiro lugar

Durante décadas, disse Abbott, os funcionários têm dado prioridade ao uso humano de toda a água que corre através da bacia hidrográfica do Grande Lago de Sal.

Até ao ano passado, o próprio lago nem sequer era considerado um receptor legítimo de qualquer água que caísse na região. Se um agricultor escolhesse não utilizar algumas das suas quotas, permitindo que essa água fluísse para o lago e para o ecossistema circundante, arriscava-se a perder os seus direitos sobre a água no futuro.

"Temos de deixar de pensar na natureza como uma mercadoria, como um recurso natural, para o que aprendemos ao longo dos últimos 50 anos em ecologia, e o que as culturas indígenas sempre souberam", disse Abbott. "Os humanos dependem do ambiente… Temos de pensar: "O que é que o lago precisa para ser saudável?" E, só depois, gerir a utilização da água com o que resta.

O clima deste ano deu a Utah uma oportunidade privilegiada para, nas palavras de Abbott, "colocar o lago em primeiro lugar". Após uma série de tempestades de Dezembro, a camada de neve do estado já se encontra a 170% dos níveis normais de Janeiro. Se essa neve persistir e a precipitação continuar durante o resto do Inverno, isso permitiria ao estado reservar milhões de quilómetros cúbicos de água para o lago sem fazer cortes tão drásticos no consumo.

"Estou relativamente optimista", disse Hasenyager, o director dos recursos hídricos. "Penso que ainda não ultrapassámos um ponto de não retorno.”