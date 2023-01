No Porto da Espada, a paz do Largo do Cerejal: um “Alentejo diferente” em Marvão

Adelina Andrade e Pedro Loureiro deixaram a vida da cidade e fugiram para o campo. Trocaram o marketing pelo turismo e abriram o Largo do Cerejal num vale do Parque Natural da Serra de São Mamede.

Um gato pachorrento passeia-se pela estrada e é o único sinal de vida ao anoitecer, além do fumo que sai das chaminés, na aldeia de Porto da Espada, concelho de Marvão. Silêncio, nem os passarinhos se ouvem entre o ar gélido de Inverno. Foi a esta quietude que Adelina Andrade e Pedro Loureiro se habituaram nos últimos anos, depois de trocarem a cidade pela calmaria do campo. “Isto é um Alentejo diferente. Chamam-lhe um oásis”, asseguram. É esse lado diferente que querem mostrar a quem os visita no Largo do Cerejal.