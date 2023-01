O intenso encontro entre Sara Correia e Israel Fernández

No primeiro single do seu terceiro álbum, a fadista une a sua voz à do cantor de flamenco, num dueto que é um namoro entre dois géneros musicais próximos na sua linguagem e nos seus arrebatamentos.

Uma portuguesa e um espanhol entram numa cerimónia dos Grammy Latino. Ambos como nomeados (ela na categoria de Melhor Álbum de Raízes em Língua Portuguesa, ele na de Melhor Álbum de Flamenco). E saem de Las Vegas, em 2021, não com os respectivos prémios, mas com uma amizade a germinar e uma vontade de juntarem duas vozes inflamadas pelas tradições musicais mais intensas dos seus países (fado e flamenco, naturalmente). Em Janeiro de 2023, conhecemos agora o que resultou desse encontro musical entre Sara Correia e Israel Fernández, através do tema Bocas do mundo, dueto que não só regista esta aproximação mas que surge também como primeiro vislumbre do terceiro álbum da fadista, com edição prevista para o primeiro semestre do ano.