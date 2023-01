PS volta a opor-se à redução do IVA e à fixação dos preços dos alimentos

Dois meses depois de a maioria parlamentar do PS ter chumbado todas as propostas de redução dos impostos e de controlo dos preços dos bens alimentares no âmbito do Orçamento do Estado para 2023, o tema regressou ao Parlamento e dividiu as bancadas, tal como tem dividido a Europa: PCP, BE e Livre juntaram-se em defesa da fixação dos preços dos produtos alimentares; Chega, IL e PAN uniram-se em prol da isenção do IVA sobre os alimentos; e PS e PSD responderam com a defesa da atribuição de apoios directos às famílias.