Montenegro anuncia que Pinto Moreira vai renunciar à vice-presidência da bancada

Luís Montenegro, presidente do PSD, anunciou esta quinta-feira que Joaquim Pinto Moreira, vice-presidente do grupo parlamentar do PSD e presidente da comissão eventual da revisão constitucional, irá renunciar imediatamente aos dois cargos referidos.

"Não podemos ficar eternamente à espera de tomar uma decisão", justificou Montenegro, referindo-se ao facto de nenhum pedido de levantamento de imunidade parlamentar ter chegado à Assembleia da República até esta quinta-feira. O líder do PSD ressalvou ainda que conhece "muitíssimo bem" Pinto Moreira e que a decisão de renúncia aos cargos já tinha sido acordada logo na terça-feira, entre o deputado e o líder do PSD.

“Combinámos que iríamos aguardar que o possível pedido de levantamento [da imunidade parlamentar do deputado] chegaria ao Parlamento. Não tendo chegado, há uma questão que diz respeito ao processo, e outra questão que diz respeito ao exercício das funções políticas”, explicou Montenegro.

O líder do PSD afirmou que com esta decisão o partido está a ser “coerente” com o seu modus operandi de reacção a estes casos, recordando o exemplo do seu antigo dirigente Rodrigo Gonçalves, que pediu a demissão depois de também ter sido alvo de um processo de investigação. “Há uma dimensão política que não vamos escamotear”, declarou Montenegro.

Questionado sobre o que é preciso para que o PSD exija a queda do Governo, Montenegro assinalou a existência de "situação de ingovernabilidade irreparável" e "interesse do país para que haja eleições" e lembrando que há uma pressão "enorme" diária sobre a vida das pessoas devido ao aumento dos preços e estado dos serviços públicos e que essas devem ser as principais preocupações.

​Questionado sobre os 15 contratos por ajuste directo de entidades públicas, dez dos quais com as Câmaras de Espinho e Vagos, assinados pela Sociedade de Advogados Sousa Pinheiro & Montenegro (SP&M) de que foi sócio-fundador, o líder social-democrata afirmou que não existia “nenhum” conflito de interesses. “Acho ignóbil que se possa confundir a prestação de serviços jurídicos com um processo de investigação criminal em curso cujo objecto não tem rigorosamente nada a ver com a prestação de serviços”, acrescentou. “Não há nada do ponto de vista jurídico, legal e ético a apontar à prestação desses serviços”, disse. “Não há nada do ponto de vista legal, moral e ético a apontar na prestação desses serviços. Esse assunto é requentado, foi alvo de uma apreciação parlamentar que concluiu que do ponto de vista legal e ético não tinha qualquer problema”, declarou.

Confrontado com a ligação entre a sociedade que detinha e o facto de ter chamado Pinto Moreira (ex-autarca de Espinho) e Silvério Regalado (ex-autarca de Vagos), Montenegro rejeitou qualquer insinuação. “Não ponho em causa a minha honorabilidade nem os meus critérios éticos. No dia em que infligir a minha ética deixei de ser um actor político”, disse.

“Não admito mesmo. Essas pessoas têm qualidade política, por isso é que foram presidentes de Câmara. E quem escolheu Pinto Moreira para a lista de deputados nem fui eu, que ainda não era líder do PSD”, declarou.