Lula desconfia da segurança no Planalto e diz que as Forças Armadas não são poder moderador

Presidente do Brasil diz estar “convencido” de que gente de dentro do palácio deixou os golpistas entrarem no dia da invasão.

O Presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, disse esta quinta-feira que as Forças Armadas não são o “poder moderador como pensam que são” e expôs desconfiança com a segurança do Palácio do Planalto ao dizer que tem a convicção de que polícias e militares deixaram os manifestantes golpistas invadirem a sede do poder executivo no passado domingo.