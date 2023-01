Advogados de Biden encontram novo conjunto de documentos confidenciais

Os advogados de Joe Biden encontraram uma segunda série de documentos da Casa Branca num espaço particular ligado ao actual Presidente dos Estados Unidos. A nova descoberta, noticiada na quarta-feira, intensifica a pressão do Partido Republicano sobre o Departamento de Justiça e sobre Biden, acusado de hipocrisia nas críticas que fez à retenção de milhares de documentos oficiais pelo seu antecessor, Donald Trump.

Na segunda-feira, o canal CBS noticiou a descoberta de uma dezena de documentos da Casa Branca, em Novembro de 2022, no escritório de um instituto de relações internacionais da Universidade da Pensilvânia, em Washington, que deixou de ser usado quando Biden tomou posse como Presidente dos EUA.

Segundo o canal, os documentos descobertos em Novembro são do tempo em que Biden era vice-presidente dos EUA e incluem informações confidenciais e relatórios dos serviços secretos sobre países como a Ucrânia, o Irão e o Reino Unido.

Na quarta-feira, o canal NBC noticiou uma segunda descoberta num outro espaço ligado a Biden, sem avançar mais pormenores. Não se sabe quantos documentos foram encontrados, nem que tipo de informação incluem; sabe-se apenas que foram encontrados no âmbito de uma investigação lançada pelos advogados de Biden após a primeira descoberta.

Logo após a primeira notícia, na segunda-feira, a nova maioria do Partido Republicano na Câmara dos Representantes veio comparar o caso de Biden às buscas realizadas na mansão do anterior Presidente dos EUA, Donald Trump, em Agosto de 2022.

Segundo os apoiantes de Trump, o facto de a descoberta da primeira série de documentos num escritório de Biden ter sido feita a 2 de Novembro — a seis dias das eleições intercalares —, e de só ter sido noticiada esta semana, permite suspeitar que houve algum tipo de coordenação entre a Casa Branca, os Arquivos Nacionais e o Departamento de Justiça para silenciar o caso até agora.

Nas últimas horas, os congressistas republicanos exigiram aos Arquivos Nacionais que enviem ao Congresso toda a correspondência trocada entre as três instituições desde Novembro de 2022.

Pelo menos um republicano, Josh Hawley, disse no Twitter que o procurador-geral, Merrick Garland, devia nomear um procurador especial para investigar a descoberta de documentos da Casa Branca em locais usados por Biden, à semelhança do que foi feito para as investigações sobre o papel de Trump na invasão do Capitólio e a descoberta de milhares de documentos oficiais na mansão do anterior Presidente dos EUA.

Segundo a CBS, Garland pediu uma investigação preliminar a um alto funcionário do Departamento de Justiça nomeado por Trump, John R. Lausch Jr., e só depois decidirá se o caso merece a nomeação de um procurador especial.

Casos diferentes

Os casos de Trump e de Biden são distintos e é possível que tenham desfechos muito diferentes em termos criminais. Mas a associação directa entre os dois casos, que é feita pelos republicanos, marca pontos importantes para o partido em termos políticos, poucos dias depois de uma demonstração pública de divisão interna no processo de eleição do presidente da Câmara dos Representantes.

Ao mesmo tempo, pode ajudar o anterior Presidente dos EUA a neutralizar as críticas do Partido Democrata — e também dos seus adversários internos — na sua campanha para a eleição presidencial de 2024.

Segundo um conselheiro de Biden, Richard Sauber, os documentos descobertos em Novembro num escritório de Biden não estavam a ser procurados pelos Arquivos Nacionais, e a agência responsável pela preservação dos registos presidenciais foi notificada no próprio dia.

O mesmo advogado disse que os funcionários dos Arquivos Nacionais foram ao escritório na manhã seguinte e levaram os documentos.

No caso de Trump, os Arquivos Nacionais detectaram a falta de milhares de documentos pouco depois do fim do mandato do ex-Presidente dos EUA.

Depois de vários pedidos para a cedência desses documentos, sem sucesso, o caso foi entregue ao Departamento de Justiça, que obteve a autorização de um grande júri para intimar Trump a cumprir a lei dos registos presidenciais e entregar os documentos aos Arquivos Nacionais.

A suspeita de que nem todos os documentos tinham sido entregues, apesar da ordem de um grande júri e de garantias nesse sentido por parte dos advogados de Trump, levou o FBI a pedir um mandado de busca, que seria executado em Agosto de 2022 – mais de um ano depois da primeira notificação dos Arquivos Nacionais.

Na ocasião, os agentes do FBI encontraram ainda mais documentos mantidos sem qualquer tipo de segurança – alguns com a classificação máxima de secretismo, incluindo informações sobre armamento nuclear.