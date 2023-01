PSD alinhado com Marcelo aposta em 2024 para se afirmar

Quando assumiu a liderança do PSD, Luís Montenegro rodeou-se de elementos da sua confiança para preparar quatro anos de oposição ao PS. Foi o caso de Pedro Duarte, antigo líder da JSD, ex-secretário de Estado da Juventude de Santana Lopes e autor da moção que Luís Montenegro levou ao congresso do PSD em 2020. Pedro Duarte herdou de Joaquim Miranda Sarmento a coordenação do Conselho Estratégico Nacional (CEN) para desenhar uma estratégia "a médio prazo", mas as sucessivas polémicas que têm afectado o Governo de António Costa podem ter de acelerar os trabalhos.