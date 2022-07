Montenegro dá peso a Rangel, atrai Pinto Luz e recupera passistas

Luís Montenegro deu os lugares de maior peso na sua equipa aos dois ex-candidatos à liderança do PSD que concorreram contra Rui Rio: Paulo Rangel e Miguel Pinto Luz. Ao mesmo tempo, recuperou passistas como Pedro Reis, Maria Luís Albuquerque e Teresa Morais e para o conselho nacional – o órgão máximo entre congressos – o novo líder do PSD escolheu uma das novas estrelas do partido: Carlos Moedas. A comissão política nacional representa ainda uma renovação geracional ao incluir nomes como António Leitão Amaro e Margarida Balseiro Lopes.