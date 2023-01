Contrato de Cristiando Ronaldo não prevê apoio de candidatura saudita ao Mundial, diz Al Nassr

Notícia da AFP foi desmentida pelo Al Nassr. “O seu principal foco está no Al Nassr e no trabalho com os colegas de equipa”.

Afinal, Cristiano Ronaldo não vai receber dinheiro para promover e ser embaixador da candidatura da Arábia Saudita ao Mundial 2030. A notícia, avançada segunda-feira pela AFP, foi desmentida pelo Al Nassr.

"O Al Nassr FC gostaria de clarificar que, contrariamente às notícias avançadas, o contrato de Cristiano Ronaldo com o Al Nassr não inclui compromissos com qualquer candidatura ao Mundial. O seu principal foco está no Al Nassr e no trabalho com os colegas de equipa para ajudar o clube a alcançar sucesso", pode ler-se numa publicação no Twitter.

A Agência France-Presse avançou segunda-feira, citando uma fonte do clube saudita que teria avançado detalhes do contrato de CR7 sob anonimato, que o internacional português iria receber, além dos 200 milhões de euros do contrato com o Al Nassr, outros 200 milhões para promover a candidatura da Arábia Saudita ao Mundial de 2030 – uma edição para a qual Portugal também está a concorrer, numa proposta conjunta com Espanha e Ucrânia.

A AFP referia ainda que o pagamento do negócio seria assegurado pelo Public Investment Fund, que pertence ao Estado saudita.