Que futebol é que se joga na Arábia Saudita? “Rápido, técnico e de qualidade”

Agora que vamos passar a ligar ao campeonato saudita por causa de Ronaldo, alguns portugueses que passaram por lá fazem as apresentações de uma liga que, por enquanto, não passa na televisão.

O mundo aguarda com expectativa a estreia de Cristiano Ronaldo pelo Al-Nassr, equipa da Arábia Saudita que vai pagar ao astro português uma verba a rondar os 500 milhões de euros pelos seus serviços nos próximos dois anos. Esse momento não deverá ser nesta quinta-feira, num confronto com o Al Ta’ee, porque CR7, segundo notícias veiculadas na imprensa britânica, ainda terá de cumprir um castigo que trazia da Premier League por ter atirado ao chão o telemóvel de uma criança. Mas irá acontecer em breve, um dos melhores futebolistas de todos os tempos a jogar num campeonato que ninguém fora da Arábia Saudita conhece. O mundo vai estar mais do que atento a “Cristiano das Arábias” e ao futebol que por lá se joga. E que futebol é esse?