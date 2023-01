Cristiano Ronaldo tem estreia na Arábia Saudita em risco

Suspensão de dois jogos ao serviço do Manchester United poderá ter de ser cumprida no Al Nassr.

A estreia de Cristiano Ronaldo no campeonato da Arábia Saudita ao serviço do Al Nassr, previsto para esta quinta-feira frente ao Al Ta’ee do treinador português Pepa, poderá, de acordo com o alerta feito pelo Daily Mail, estar comprometida face ao artigo 12.1 do regulamento de transferência da FIFA.

"Qualquer sanção disciplinar de até quatro jogos ou até três meses imposta a um jogador pela anterior federação que ainda não tenha sido cumprida na totalidade até ao momento da transferência, deverá ser aplicada pela nova associação a que o jogador seja registado para que seja cumprida a nível nacional", prevê o regulamento.

O Al Nassr vendeu, entretanto, cerca de 28 mil bilhetes para o jogo com o Al Ta'ee, que poderá não contar com Cristiano Ronaldo, que em Novembro de 2022 recebeu um castigo de dois jogos de suspensão no Manchester United como resultado do inquérito referente ao incidente com um jovem adepto do Everton.

Ronaldo foi mesmo acusado de "conduta imprópria/e ou violenta" e punido pela federação inglesa com dois jogos de castigo.