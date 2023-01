Isaura antecipa álbum integralmente cantado em português com uma nova canção, Glória

O primeiro single lançou-o em Abril de 2022 e o segundo em Outubro do mesmo ano, ambos com videoclipe: Leve e Viagem; e estreia esta quarta-feira um terceiro, Glória, todos eles em antecipação do seu segundo álbum, a editar no dia 24 de Março. Invisível, assim se chama o novo álbum, será o quarto na discografia da jovem cantora e compositora Isaura, depois da estreia com Serendipity (EP, 2015), a que se seguiram Human (2018), um álbum cantado em inglês, e Agosto (EP, 2019), este já em português, tal como o novo álbum que se avizinha.

Nascida em Gouveia, em 15 de Julho de 1989, Isaura Santos tornou-se conhecida primeiro pela sua participação na quarta edição do concurso televisivo Operação Triunfo, em 2010, e mais tarde pela autoria da composição vencedora da edição de 2019 do Festival RTP da Canção, O Jardim, ali defendida por Cláudia Pascoal. Foi já na sequência desta participação que criou as canções de Agosto, estreando ao vivo uma delas, Liga-Desliga, ao actuar como convidada no Festival da Canção seguinte ao da sua vitória (em Março de 2019) e depois na Antena 3 (em Julho), publicando pelo meio o videoclipe de outro tema desse mesmo disco, Uma frase não faz a canção, gravado em dueto com Luísa Sobral. Além do Festival da Canção, Isaura tem participado, desde 2015, em vários dos festivais realizados em Portugal (Super Bock Super Rock, MEO Sudoeste, Bons Sons, NOS Alive, MED e Rock in Rio).

Se Isaura compusera O Jardim em memória da sua avó, com a qual tinha uma relação muito próxima, esta nova canção, Glória, é dedicada à sua mãe. No texto que anuncia o single e o videoclipe, escreve Isaura: “Não é a primeira tentativa, mas foi a primeira canção em que senti que consegui dizer-lhe tudo o que sentia ser mais importante que ela soubesse, que ela é ‘casa’. Tal como em qualquer outro presente que se ofereça, o meu foco foi tentar que ela gostasse; esta vontade guiou a composição e muito das escolhas de produção”. LaPelusa, que realizou o vídeo, descreve-o como “uma roadtrip rumo à aventura. Um momento para se ter coragem de pôr o mundo exterior de parte, tirar as mãos do volante e ir; largar tudo em busca do reencontro com a nossa criança interior e a nossa mais genuína essência.” E mais adiante: “Quis criar uma viagem leve, colorida, de exploração do universo infantil que só se deixa arrebatar por paisagens de cortar a respiração e que reforçam a sensação de liberdade”.