Esta noite eles não estão frágeis

A tia de Francisco Belard achou Frágil “um sofrimento do princípio ao fim, um horror, aquelas pessoas são todas horrorosas”. “Foi das melhores críticas que fizeram ao filme”, responde o actor e performer lisboeta. “Já a minha mãe achou que era uma história caucionária [sobre as noitadas e as drogas], coisa que não era mas que ela viu assim. Mas o filme ainda está vivo para nós. Ainda estamos a pensar nessas coisas.”