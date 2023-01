Morreu o guitarrista Jeff Beck

Jeff Beck, um dos maiores e mais influentes guitarristas de todos os tempos, morreu esta terça-feira aos 78 anos, informou a família. O músico britânico foi vítima de uma meningite bacteriana, de acordo com a sua representante, Melissa Dragich.

Jeff Beck começou a ganhar estatuto nos The Yardbirds, incubadora londrina do rock britânico onde entrou em 1965 para preencher a vaga deixada por Eric Clapton (e recomendado por Jimmy Page, outro membro da banda). Não permaneceu muito tempo, um ano, mas foi o suficiente para construir nome próprio — até porque nunca teve projectos muito duradouros.

Em 1967, criou o Jeff Back Group, no qual contou com Rod Stewart e Ron Wood (guitarrista dos The Rolling Stones) na guitarra e no baixo. Os egos do trio não aguentaram muito tempo, mas a discografia abriu a porta para o que seria o heavy metal dos anos 70.

A carreira solitária (embora com várias colaborações ao longo das décadas) ficou marcada por um estilo inovador e um repertório ecléctico. Tido como um dos grandes criativos da guitarra, Jeff Beck ajudou a definir vários géneros, numa discografia de estúdio que começou em 1968 com o hard rock de Truth (1968) e teve um último capítulo em 2022 com 18, um álbum em colaboração com Johnny Depp.

A procura constante por novas sonoridades levou-o a deixar a sua marca em vários géneros, do blues rock que polvilhava com soul até à jazz fusion ou ao rock psicadélico. Essa mesma versatilidade fica denotada na lista de artistas com quem colaborou: David Bowie, Stevie Wonder, Kate Bush, Tina Turner, Stanley Clarke, Diana Ross, ZZ Top ou Roger Waters, para nomear apenas alguns.

Ao longo de quase seis décadas de carreira, Jeff Beck venceu oito Grammy, o primeiro em 1976 e o último em 2010.