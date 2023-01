Artistas protestam frente ao Parlamento: “Foi-nos prometido melhor”

Dezenas de profissionais da cultura estão na manhã desta quarta-feira concentrados frente à Assembleia da República para reivindicar um “reforço proporcional [aos apoios quadrienais] para os programas de apoio bienais” às artes e “que todas as estruturas com avaliação acima de 60% [no Programa de Apoio Sustentado] tenham acesso a financiamento”, como disse ao PÚBLICO Ruy Malheiro, da Escola de Mulheres e da Acção Cooperativista. Os manifestantes escolheram o dia em que o ministro da Cultura é ouvido no Parlamento sobre o tema mais quente que marca até agora a sua governação.