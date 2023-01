Pedro Adão e Silva à defesa do apoio às artes — dentro e fora do parlamento

O ministro da Cultura terá esta quarta-feira o seu primeiro grande embate presencial com o sector que tutela. Além da oposição parlamentar, espera-o uma manifestação de protesto.

Menos de um ano após ter tomado posse como ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva terá esta quarta-feira o seu primeiro grande embate presencial com o sector que tutela – sem surpresas, tratando-se de um dossier, o do apoio às artes, que em 2018 chegou mesmo a custar o lugar a um seu antecessor no cargo, Luís Filipe Castro Mendes.