A democracia brasileira venceu

Nos últimos quatro anos, a democracia brasileira foi duramente atacada. Dia e noite, o então presidente Jair Bolsonaro atiçou seus apoiadores contra as instituições responsáveis por garantir o pleno cumprimento da Constituição do Brasil. No último domingo, 8 de janeiro, a capital do país, Brasília, foi palco de uma barbárie nunca vista na maior economia da América Latina. As sedes dos Três Poderes — Congresso Nacional, Palácio do Planalto e Supremo Tribunal Federal (STF) — foram invadidas e destruídas. Milhares de terroristas acreditaram ser possível tomar o poder por meio da violência. Passaram por cima de tudo o que tinha pela frente. Obras de arte e parte da história se perderam.